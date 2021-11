SENA abre más de 74.000 cupos para estudiar en 2022

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA anunció una nueva convocatoria de estudios en la que colombianos, extranjeros y migrantes venezolanos podrán prepararse, a partir de 2022, en diferentes áreas. Las inscripciones van hasta el 24 de noviembre.

"Son más de 74 mil cupos disponibles en todo el territorio nacional, en 343 programas tecnológicos, técnicos, profundizaciones técnicas, operarios y auxiliares, que van desde gestión empresarial, producción de multimedia hasta sistemas, cocina, entre otros”, informó Enrique Romero, director de la Regional Distrito Capital.

Todos los interesados en inscribirse al SENA podrán elegir el horario de formación según su disponibilidad: diurna (6:00 a.m., a 6:00 p.m.), nocturna (6:00 p.m., a 10:00 p.m.), madrugada (10:00 p.m., a 6:00 a.m.), y mixta (6:00 a.m., a 10:00 p.m.).

“Los colombianos interesados en aplicar deberán cumplir con todos los requisitos y los extranjeros o migrantes venezolanos tendrán que contar con el permiso de estudio en Colombia”, añadió Romero.

Cabe destacar que los candidatos también podrán elegir un programa como segunda opción, esto si no ha sido seleccionado al que se postuló inicialmente.

Si desea inscribirse a cualquiera de los programas del SENA, puede hacerlo a través de la página www.senasofiaplus.edu.co . Recuerde tener a la mano el documento de identidad al momento de llevar a cabo este proceso.