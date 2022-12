Sena regional Caucasia, ¿máquina de votos para congresista Julián Bedoya?

Chats enviados por el subdirector regional, Braulio Suárez, estarían invitando a cenas para apoyar al candidato. Sindicato denuncia nómina paralela en esta sede.

Las aspas del viejo ventilador del periodista Leiderman Ortiz no dejan de agitar remolinos de pruebas que le llegan, como pantallazos de Whatsapp que citan a reuniones para amigos del Sena, y que salieron del celular de Braulio Suárez, el subdirector de la regional en Caucasia, en donde invita a reuniones clandestinas.

Cena entre amigos del Sena, se lee, para respaldar a Julián Bedoya al Senado y a su fórmula a la Cámara, Juan Diego Echavarría. Es un aporte como mínimo de 30 votos por invitado, o de lo contrario asumir las consecuencias.

“Hay gente que llevaba varios años trabajando y que hoy en día los están echando porque no están en la política del Sena, que es apoyar a Julián Bedoya”, dice Ortiz, director del medio de comunicación La voz del pueblo.

Hay pruebas de un constreñimiento electoral a funcionarios y estudiantes de la institución que se comprueban con audios:

Audio 1: "(…) y ya uno pasa esas pruebas. Queda una terna, y en esa terna ya quedan los tres primeros puntajes, y en esos tres primeros puntajes es donde uno necesita la ayuda, ¿sí? Donde uno necesita la ayuda, como dicen por ahí, los cinco centavos para el peso".

La voz es la de Braulio Suárez, subdirector del Sena en la regional Caucasia, quien efectuó reuniones clandestinas para favorecer en las urnas a Julián Bedoya.

Los audios de más de una hora de grabación fueron suministrados por Nicolás Zapata, presidente del sindicato del Sena.

“Es que allí el señor Julián Bedoya, actual representante a la Cámara y hoy candidato al Senado hace política con la planta de contratistas que tiene este centro de formación.

Audio 2: "Él se llama Julián Bedoya, representante por el Partido Liberal, él es él que nos ha ayudado para que hoy estemos aquí nosotros y hoy también los convocó para que me ayuden para responderle ese favor a Julián Bedoya" .

Un favor que el subdirector del Sena quiere retribuirle en las urnas con votos. En los mismos audios le cuenta a su auditorio, a manteles, cómo es importante conservar los beneficios del Sena.

Audio 3: "(…) yo sé que si respondemos a este señor, a Julián, yo creo que aquí podemos quedarnos mucho rato. En esta entidad se vienen cuatro procesos de convocatoria para vinculación".

“Hemos visto, por ejemplo, como de 180 contratos en Caucasia, el señor Braulio Suárez, entre el año 2017 y 2018 ha sacado más de 100 personas y ha entrado a 100 persona nuevas”, dice el sindicalista Zapata.

Posteriormente, el subdirector del Sena les informa a sus invitados que se está levantando un censo electoral para ser manejado desde la sede del candidato Julián Bedoya en Medellín.

Audio 4: "Ya nosotros tenemos que empezar a hacer un censo electoral (…) esto es una cosa real muchachos (…) si podemos meter cinco metamos cinco, si podemos meter diez, diez metemos; si podemos meter cien bueno, cien excelente (sic). ¿Por qué? porque desde el mismo directorio departamental de Julián Bedoya en Medellín se va a tener una base de datos para tener identificado ese censo electoral".

Por último, el señor Braulio Suarez pide que este tipo de reuniones se maneje con sigilo y discreción.

Audio 5: "(…) porque eso se nos devuelve después a nosotros y se nos vuelve un problema. Se nos vuelve un problema (…) por eso cuando yo les mandé a ustedes el WhatsApp yo les puse, por favor no difundir que quede entre ustedes mismos".

Al día de hoy, el caso de Bedoya y sus favorecimientos por el subdirector del Sena seccional Caucasia es uno de los 17 casos que la Procuraduría investiga por la existencia de una presunta nómina paralela que se habría creado con fines electorales.

Vea también:

Bajo Cauca antioqueño, una región que sufre las alianzas entre bacrim...