Senado aplaza votación de consulta anticorrupción para el 5 de junio

La solicitud la hizo el Centro Democrático para evitar que esto influya en la contienda electoral. La iniciativa busca reducir salarios de congresistas, entre otros.

“Si esta propuesta es aceptada por sus ponentes, el compromiso de este partido será que la bancada del Centro Democrático votará afirmativamente todos los puntos de esta consulta, votará aquí en el Congreso, hará campaña en las calles por el sí”, indicó la senadora Paloma Valencia.

Congresistas como Roy Barreras, que firmaron la consulta, hoy están en contra, dice que el costo alcanza los 300 mil millones de pesos.

Algunos dicen que sí acompañan el espíritu de la consulta, pero tienen dudas ante la falta de herramientas jurídicas para aplicar esta consulta.

“Qué hacemos para que no se quede ahí porque es una nueva frustración para los colombianos, hombre gastamos 300 mil millones de pesos una consulta que no logró todo lo que logró y que logró lo que logró y tampoco se va aplicar porque no hay herramientas”, señaló Carlos Fernando Galán.

La Alianza Verde, por su parte, defendió la consulta.

En el debate hubo 30 senadores que se declararon impedidos, impedimentos que fueron negados.