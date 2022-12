Senado aprobó eliminación de cobro prejurídico en créditos del Icetex

Con esto se terminan los costos de los procesos para los estudiantes cuando se demoraban con los pagos. Pero estos dicen que aún sigue el problema de fondo.

Una ley aprobada en el Congreso acaba una de las pesadillas de los deudores del Icetex que debían asumir el costo de los procesos prejurídicos cuando incumplían los créditos, tener un fiador para sus préstamos y además les cobraban intereses de mora.

Aunque sería una buena noticia para los estudiantes, los afectados aseguran que no resuelve el problema de fondo.

"Para nosotros no es funcional, llevamos 16 años defendiendo a 26 estudiantes y el Gobierno no ha querido solucionar los problemas. No ha sido posible que haga una condonación; se la hacen a los ganaderos, agricultores, cafeteros, ¿por qué a los estudiantes que son el desarrollo de este país no se la hacen?”, dice Fernando Luis Calado, vocero de la ONG Acupe.

Son miles de casos de estudiantes afectados, algunos hasta con embargos.

"Llaman al codeudor, al papá, al tío y le dicen que si no paga ya le van a embargar casa, carro, no lo vamos a dejar salir del país", explica Calado.

Mauricio Toro, por ejemplo, es deudor solidario de su hermano; solicitaron el crédito al Icetex hace 5 años por $11.388.000.

"A hoy hemos pagado $11.234.000 y debemos $11.200.000. Cuando me pongo a mirar llevo pagando 6 años y el crédito está en el mismo estado de cuando me presentaron la plata", explica Toro.

El presidente del Icetex, Andrés Vásquez, renunció a su cargo al parecer por problemas personales. De momento, no hay vocero oficial de la entidad hasta que se posesione el nuevo presidente.