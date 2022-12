Senado aprueba debate contra Uribe por parapolítica

"La proposición que se ha aprobado es hacer un debate en el que van a estar presentes ministros, esperamos que el fiscal, la contralora y el procurador, para que le expliquen al Congreso cuáles han sido sus actuaciones frente a numerosas denuncias que hay sobre presuntas relaciones de Uribe con narcotraficantes y paramilitares", dijo el senador Iván Cepeda.

El debate fue aprobado por 10 votos contra tres. La fecha aún no ha sido fijada.

Cepeda, quien promovió el debate, explicó en entrevista telefónica con The Associated Press que su objetivo es develar los aparentes nexos de Uribe con ilegales cuando era gobernador del departamento de Antioquia (1995-1997) y presidente de Colombia (2002-2010).

"En breve, se publicarán audio, video y texto de respuestas al `debate' en contra de mi honra, ordenado por el presidente (Juna Manuel) Santos", escribió Uribe en su cuenta de Twitter. En su intervención en la mencionada comisión el martes Uribe defendió su hoja de vida y su paso por la gobernación de Antioquia y la presidencia.

Para Cepeda, del izquierdista Polo Democrático Alternativo, la citación de Uribe es muy importante para la democracia colombiana.

En tanto, el senador José Obdulio Gaviria, del movimiento uribista Centro Democrático, salió en defensa del ex jefe de Estado y explicó a AP que "en sección informal (Uribe) dijo lo que tenía que decir al respecto sobre las calumnias y las mentiras del senador de la extrema izquierda" Cepeda.

Según Gaviria, después de la intervención del martes, Uribe "no concurrirá a otra porque ha dicho su palabra y no tiene nada más qué decir". Sostuvo que no es reglamentario utilizar el Congreso para hacer debates contra congresistas.

Los enfrentamientos de Uribe con Cepeda no son nuevos.

Apenas el exgobernante dejó la presidencia en agosto de 2010 Cepeda denunció que cuando era gobernador de Antioquia, en una finca de su familia se habría conformado un grupo paramilitar. Esa hacienda está ubicada en el municipio de San Roque, a unos 230 kilómetros al noroeste de Bogotá.

Después denunció penalmente a Uribe porque en su cuenta de Twitter dio las coordenadas en que iba a ser recogido un comandante de las FARC que iba a ser trasladado a Cuba, donde desde fines de 2012 ese grupo guerrillero adelanta un proceso de paz con el gobierno del presidente Santos.

Actualmente Uribe, de 62 años, no tiene ninguna investigación formal en su contra, sólo indagaciones preliminares en la Fiscalía y en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.