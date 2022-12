Senado niega licencia de dos meses a Jorge Pretelt

Después de que cada representante de las bancadas explicara por qué avalaban o no la licencia, la plenaria votó con 34 votos a favor y 42 en contra del permiso no remunerado.

Antes de la sesión, algunos senadores, entre ellos Álvaro Uribe, se declararon impedidos para votar. El expresidente fue quien, en su momento, lo ternó para integrar la Corte Constitucional.

También este martes, con 6 votos a favor y 4 en contra, la comisión primera del Senado aprobó una proposición presentada por Claudia López, a nombre de su colectividad, el Partido Verde, en la que pidió que Pretelt renuncie al cargo.

El no concederle la licencia, según la legisladora, es una invitación para que el magistrado deje su investidura.

"Cada minuto en ejercicio de sus funciones le está haciendo daño a la Corte Constitucional”, dijo.