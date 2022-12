Senador Bernabé Celis quedó en libertad tras declaración de mujer que negó haber sido golpeada

Corte Suprema declaró que no hubo violencia intrafamiliar, pues no era su pareja. Defensa del congresista indicó que todo se trata de un malentendido.

Este lunes en la noche, el cuadrante de la Policía del barrio Bella Suiza, en el norte de Bogotá, acudió a una residencia tras recibir una llamada de emergencia al 123.

La supuesta víctima fue rescatada y trasladada a la clínica Reina Sofía, mientras que el congresista fue llevado a la estación no. 24 de Policía, donde pasó la noche. Posteriormente, por su fuero, fue llevado ante la Corte Suprema de Justicia para responder por el incidente.

Sin embargo, el alto tribunal dejó en libertad al senador Celis tras considerar que no hubo violencia doméstica. Por una parte, la implicada, en su testimonio, expresó que había resbalado por una escalera y que todo se trató de un malentendido. De otro lado, se hizo claridad que quien llamó a la Policía fue un vecino.