Senadora Claudia López y general Palomino protagonizaron agrio enfrentamiento

Durante el debate que se adelantó en el Congreso sobre por la compra de pistolas sig-sauer, la senadora habló de corrupción.

"A ver si usted me demuestra, y la reto con todo respeto, si en algún episodio de mi vida profesional o personal encuentra usted algún ápice de observación", respondió el general Rodolfo Palomino, comandante de la Policía Nacional al señalamiento de López.

“Aquí se viene a debatir, general, y a controvertir con argumentos no con amenazas, ni con retos ni con censuras. Usted a esta entidad la respeta señor, al Senado usted no viene a decir qué se puede decir y qué no se puede decir”, replicó la senadora.

Al salir del recinto, Palomino instó a la legisladora a que sobre “las denuncias que haya, que las precisemos, porque eso nos permite avanzar y develar el cáncer que puede haber no solo en la nuestra sino en cualquier institución del país”.