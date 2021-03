Señalado ladrón fue bajado de una moto y golpeado hasta con palos de escoba

En video quedó registrado el momento en que un presunto ladrón fue bajado de una moto y golpeado hasta con palos de escoba en una calle de Bucaramanga .

Al parecer, estaba en compañía de otro sujeto, pero en las imágenes registradas por testigos, solo se observa a uno de los hombres.

Mientras unos transeúntes intentaron evitar las agresiones, otros - hasta con palos de escoba - amenazaban con golpearlo y dañar el vehículo en el que se movilizaban.

“Con la moto no, no me pegue, yo no soy ladrón”, se alcanza a escuchar en el video difundido por Blu Radio.

De acuerdo con la información, el hecho ocurrió en la carrera 26 con calle 36 de la Ciudad Bonita y fue atendido por la Policía.