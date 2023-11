Señalan a Jaime Andrés Beltrán, alcalde electo de Bucaramanga, de “simpatizante de genocidios”

En Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, alcalde electo de esa ciudad, rechazó públicamente una serie de panfletos intimidatorios que fueron pegados en las fachadas de diferentes edificios.



En los panfletos aseguran que Jaime Andrés Beltrán es “simpatizante de genocidios” y también es señalado de ser “sionista”.

"Lo que es lamentable es que aquellos que promueven la paz y hablan de luchar contra la violencia están utilizando estos instrumentos para amedrantar, para señalar y segregar. Creo que ese no es el camino y como alcalde de Bucaramanga hoy hago un llamado a las autoridades para que tomen medidas, a los medios para que den a conocer estos hechos que están pasando en Bucaramanga. No podemos ser señalados por lo que creemos, mucho menos amedrantados. No nos vamos a dejar intimidar”, manifestó Jaime Andrés Beltrán en sus redes sociales.

Es una lástima que la violencia que algunos dicen rechazar sea la misma con la que ponen en peligro mi vida y la de mi esposa. Estos son los extremos que rechazamos en una sociedad que merece vivir en paz. pic.twitter.com/XYqK4qWrSS — Jaime Andrés Beltrán (@soyjaimeandres) November 8, 2023

Por su parte, Gali Dagan, embajador de Israel en Colombia, señaló que la situación que enfrenta el mandatario electo Jaime Andrés Beltrán es “preocupante”.

Publicidad

“Su único pecado fue reunirse conmigo. Mi país ha contribuido al desarrollo colombiano durante muchos años, a través de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional para el Desarrollo, entre otros. Estoy seguro de que el crecimiento de actos de antisemitismo y odio en el último mes no representan a la mayoría de los colombianos”, recalcó el diplomático.