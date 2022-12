Señales de alerta: cómo identificar si un niño está involucrado en retos como ‘la ballena azul’

Exceso de uso de internet en horas de la madrugada, autolesiones en el cuerpo y fotos donde se exponen al peligro, algunas conductas sospechosas.

Trasnocho, desobediencia, agresividad, ansiedad y aislamiento, como no hablar durante 24 horas, pueden ser otras señales a las que padres, maestros y allegados deben prestar atención.

Tres casos de suicidio, ocurridos en Bogotá y Cúcuta, estarían relacionados con el reto mundial de 'la ballena azul'.

Cuidado con el ‘reto de la ballena azul’: ya habría cobrado vida de... No solo los niños de Colombia están expuestos a este mortal juego. En Uruguay, Brasil y México hay casos de menores que han intentado acabar con sus vidas.

Autoridades señalan que hay otros retos en las redes que ponen en peligro a los niños.

No es solo ‘la ballena azul’: hay otros siete juegos en redes que...