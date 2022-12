Sendero peatonal de Monserrate no será abierto en Semana Santa

El Instituto de Prevención del Riesgo y Cambio Climático, Idiger, anunció que los fieles no podrán hacer uso del sendero peatonal en las tradicionales celebraciones de Semana Santa entre el 21 y el 27 de enero.

Richard Vargas, director del instituto, reiteró que desde el miércoles de ceniza se anunció que la vía peatonal que recorre el cerro no estará disponible. “El sendero no está habilitado para el paso peatonal a raíz de la caída de bloques que se viene presentando desde diciembre, tras un incendio”, señaló el funcionario.

Las obras pueden dificultarse por la complejidad para llevar los materiales por la trocha. Esto, sumado al trabajo de ingeniería y las condiciones climáticas, podría extender las obras hasta el mes de octubre. La recomendación para los feligreses es asistir a las iglesias tradicionales del centro, norte y sur de Bogotá.