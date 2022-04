Sentencian a 53 años de cárcel a hombre que mató a Nickol Valentina Rodríguez

Un juez de Bucaramanga condenó a 53 años de cárcel a Pedro José Trujillo, el hombre que mató a Nickol Valentina Rodríguez por robarle el celular a la salida del colegio. El homicida no recibirá ningún beneficio.

Dos meses han transcurrido desde que la muerte llegó a la casa de la familia Rodríguez Aparicio en Bucaramanga. La inseguridad y el hampa que azotan al capital de Santander les arrebató a la adolescente de 15 años.

Publicidad

“Hay otra persona por la cual usted tiene que luchar, pero lo que pasó con mi hija no tiene justificación, eso es una pérdida que nunca se va a reparar”, dice Fernanda Aparicio, madre de Nickol Valentina Rodríguez.

En medio del dolor que los acompaña, la mamá de Nickol Valentina Rodríguez rompió el silencio tras conocerse la condena de 53 años de cárcel para el hombre que le quitó la vida a su hija.

Publicidad

“No habrá ninguna condena que sea justa porque nada me va a devolver a mi hija. Frente a los límites o parámetros judiciales que tenemos aquí en el país, me parece que puede ser o es una condena justa, pero nada justifica”, señaló.

A Pedro José Trujillo , confeso homicida, la Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado y hurto calificado agravado, al tratarse de una menor de edad.

Publicidad

“Los hechos por los cuales es condenado tuvieron ocurrencia el pasado 24 de febrero en el pasaje subterráneo del Mesón de los Búcaros en la capital santandereana. Durante la investigación se pudo recaudar amplio material en contra de Trujillo Pérez, de nacionalidad extranjera, quien atacó con un arma cortopunzante a la estudiante”, dijo Oliden Riaño, director de Fiscalías de Santander.

La pérdida de Nickol Valentina Rodríguez, una joven extrovertida y destacada gimnasta, motivó a sus papas para crear una fundación que promueve las artes y el deporte.

Publicidad

“Creamos una fundación a nombre de Nickol Valentina en la cual queremos apoyar a niños, niñas y adolescentes en lo que es arte, cultura y deporte”, señaló Fernanda Aparicio

El condenado deberá pagar su pena en la cárcel de alta seguridad en el municipio de Girón y no tendrá derecho a rebajas ni detención domiciliaria.