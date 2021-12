Sentido mensaje de familia a policía secuestrado el 24 de diciembre: “Mi amor, estamos contigo”

En el barrio El Llano del municipio de Tubará, Atlántico , el deseo de fin de año de la familia del patrullero Tomás Blanco es su liberación. El policía fue secuestrado en Nariño cuando iba para su sitio de residencia a bordo de un bus, que tomó vestido de civil.

"La vida es libertad y lo que queremos es que los entes del Estado y los organismos humanitarios a nivel internacional hagan todo lo posible para tener nuestro hijo aquí en nuestro seno familiar", dice Tomás Blanco, padre del uniformado.

Laura Blanco, hermana del uniformado, también se manifestó: "Le pido a Jehová que me lo traiga de vuelta y también aprovecho a decirle a todos los niños del mundo que pasen una Feliz Navidad y que si tienen hermanos que los abracen, que los besen. Yo quisiera estar con mi hermano, pero no lo tengo y tengo la fe que él va a volver con nosotros".

Abrazada a la fotografía del patrullero Tomás Blanco, su madre pidió al presidente Iván Duque traer de vuelta a casa a su hijo:

Que se ponga en nuestros zapatos y nos ayude, que se siente con esas personas y vea la posibilidad, todas, todo lo que esté en sus manos para que nuestro hijo me lo devuelva como yo se lo entregué. Se lo entregué al estado a través de la institución de la Policía nacional

Clara Rolong también envió mensaje al policía secuestrado: “Pídele a Jehová, que él no nos va a abandonar por medio de su hijo. Él no nos va a abandonar, mi amor. Aquí estamos fuertes, no creas, estoy relajada, como tú me dices ‘relájate, mami, que yo estoy bien’, ok, eso te lo digo ahora, relájate que yo estoy bien, aquí estoy, mi amor, enviándote todo el positivismo del mundo, toda tu familia, todo Tubará, mi amor, estamos contigo".

La Policía del Atlántico ha realizado acompañamiento a la familia Blanco Rolong en medio de este momento.