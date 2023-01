Ser general de la República, el sueño que la violencia le apagó al cadete César Ojeda

Su padre lo describe como “un muchacho de muchos principios, entregado a Dios". Tenía 22 años y era el segundo de cuatro hermanos nacidos en Santander.

“Él tenía esa valentía para alcanzar ese sueño y él lo iba a lograr, pero estos miserables le arrebataron todas las ilusiones”, lamenta María Fernanda Ojeda, su hermana.

Una última llamada es a lo que ella se aferra: “el miércoles hablamos y él me escribió como despidiéndose, me dio que me quería”.

“Hemos perdido una gran persona, un gran florideño, y un próximo héroe de la patria”, dice por su parte Joel Franco, amigo de César.

En contexto:

