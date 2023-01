“Serán tratados como delincuentes”: Corte Suprema de Justicia sobre rearme de disidentes

El presidente del tribunal, Álvaro García, también señaló que “tenemos que revisar si el tipo de justicia penal que tenemos es la que necesita Colombia”.

“Se tuvo confianza en ellos, estaban gozando de su libertad y volvieron a delinquir o sea que serán tratados como delincuentes”, explicó García sobre Iván Márquez, Jesús Santrich y los demás exjefes de las FARC que optaron por regresar a las armas.

Algunos están buscando en la Corte Suprema de Justicia y en la JEP culpables por la libertad de Santrich. ¿Qué opina?

“Yo creo que la Corte Suprema de Justicia en ese momento, en su sala de casación penal, que fue la que decretó la libertad, estaba actuando conforme a Derecho. Lo que pasa es que tenemos que empezar a entender todas esas decisiones de los jueces, y no es lo que nos guste. Puede que los jueces no quisieran tomar esa decisión, pero lo que indicaba la norma era eso, entonces la corte tenía que hacer lo único que podía hacer al decir que la detención la había aplicado un juez que no era competente, y ellos tampoco eran competentes para actuar, entonces tenían que dejarlo en libertad. Otra cosa habría sido un prevaricato”.

Cómo ve usted que un exfiscal como Néstor Humberto Martínez esté pidiendo investigar a esos magistrados

No está consultando tampoco una realidad jurídica. El exfiscal debe saber que la ley hay que aplicarla, que eso hicieron los magistrados, aplicar la ley en todo su rigor.

Por la libertad de Santrich no quiere decir que sea intocable…

Él está siendo otra vez perseguido como delincuente

Qué posición tienen frente al tema de vencimiento de términos

Hay que volver a analizar si la cantidad de jueces que tenemos es suficiente para juzgar a toda la comunidad delincuente y si tenemos las herramientas para investigar. Es que a un juez le entregan una denuncia, le dicen ‘me robaron algo’ pero no le dicen ni de quién tengo indicios ni quien creo que fue, ¿qué hace? Empezar a investigar con cero elementos, ese proceso no va a tener un sindicado concreto y no va a tener nunca sentencia y eso va a llevar las estadísticas de la inactividad y la imposibilidad de hacer justicia plena en el campo penal. Tenemos que revisar bien si el tipo de justicia penal que tenemos es la que necesita Colombia o si hay que cambiar de nuevo, así sea retrocediendo.