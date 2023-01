Sergio Fajardo, confiado de que pasará a la segunda vuelta

El candidato estuvo con estudiantes del Politécnico Grancolombiano en Bogotá. Allí propuso contar con ayuda internacional para su pacto por la educación.

“Vamos a convocar a países de todo el mundo empezando por Finlandia y países que se han destacado en el mundo de la educación. Los vamos a convocar y les vamos a decir vengan a trabajar a Colombia con nosotros", señaló.

El candidato de la Coalición Colombia, pese a las dificultades, está convencido de que llegará a segunda vuelta.

"Yo voy a estar en la segunda vuelta, y no pienso un solo segundo con quién me va a tocar. Siempre me dicen, por ejemplo, ¿si usted no estuviera en segunda vuelta por quién votaría? Yo siempre respondo: el día que me acueste pensando por quién votaría en la segunda vuelta, ya perdimos”, indicó.

Fajardo cerrará la semana con una importante manifestación en Bucaramanga y ya planea una "cadena humana" el próximo domingo en Bogotá en la que participen miles de personas.