Sergio Fajardo dialogó con tuiteros paisas

La Gobernación de Antioquia invitó a un grupo de tuiteros paisas a hablar con el gobernador @sergio_fajardo sobre diferentes temas e inquietudes que surgen diariamente a través de Twitter. Lo primero que hizo Fajardo fue aclarar que él mismo es quien maneja su cuenta en esta red social narrando lo que le ocurre en el día a día, pero afirmó que no puede leer todos los trinos que le envían, porque físicamente no tiene tiempo para eso, “o gobierno o trino”, aseguró.

La primera pregunta que recibió el gobernador hizo referencia a su proyecto base: “¿Qué pasó con 'La Más Educada', puesto que somos de los peores promedios nacionales en educación?" Para responder, Sergio Fajardo explicó que es un tema que hay que analizar en contexto, primero cuestionó el promedio en el que se ubicó el departamento y aseguró que “La Más Educada” es una frase que representa una aspiración: “Ni Medellín lo es, ni Antioquia lo es. Es un reto”.

El gobernador asegura que es una forma de conducir a que las personas se identifiquen con esa marca y así delimitar el terreno en el que actúa esta administración departamental.

Para Fajardo, quien cuestiona el promedio de las pruebas Saber 11 y la posición ocupada por Antioquia, respecto a los demás departamentos, no tiene un conocimiento amplio de la forma como se evalúa la educación en el país a través de estas pruebas.

Según el Gobernador, las pruebas Saber no están estandarizadas, por lo cual no se pueden comparar los resultados, es decir, no se puede medir la evolución que ha tenido Antioquia en campos como las matemáticas, porque “la prueba que se hizo el año pasado es muy diferente a la que se hizo este año (…) el día que hagan bien las pruebas Saber vamos a quedar de primeros”.

Afirmó que es importante analizar los resultados de cada colegio, revisar si es una institución pública o privada y si hace parte de los municipios que están certificados, 8 de 125 que tiene el departamento, y que además es importante evaluar contextos como el de la seguridad, porque “no es comparable el colegio de Peque con los Nogales de Bogotá”.

Sergio Fajardo explicó a los tuiteros, que lo que busca es integrar a la comunidad con la educación y crear referentes distintos a los tradicionales en cada pueblo. Por eso, resaltó la importancia de los Parques Educativos y aseguró que no da parques sino que la comunidad se los gana a través de concursos, ya que según él, “la infraestructura hace parte de los símbolos porque la gente empieza a soñar (…) el proyecto es transformarnos como sociedad, vías las hace cualquiera”.

