Sergio Fajardo dice que respetaría decisión que tome Peñalosa sobre el metro

El candidato de la Coalición Colombia estuvo con medios comunitarios y allí respondió sobre el tema.

"A mí me preguntan, ¿usted va a hacer el metro de Peñalosa o el subterráneo? Yo digo: el que diga el alcalde, así yo no esté de acuerdo con la gestión porque el responsable es el acalde. Qué tal que yo llegué de presidente y diga: ‘a mí me gusta otro metro’. Entonces chao Bogotá, porque se queda otros cuatro años sin metro", señaló.

Publicidad

También hubo momentos jocosos, a propósito de las "preguntas chimbas".

"Por ejemplo, una pregunta bien chimba en el sentido de acá es: ¿usted cree que el Medellín va a quedar campeón? Pues por supuesto que va a quedar campeón, ¡qué pregunta tan chimba!".