“Sergio sí muestra su declaración de renta”: las pullas de Claudia López a Petro

Con volanteo, entrevistas y preparación de debates, la campaña de la Coalición Colombia sigue lo que ha llamado “el último kilómetro”.

En este tramo, la fórmula a la vicepresidencia, Claudia López, sigue ponderando las cualidades de Fajardo.

“Sergio es el que es, es un señor, un caballero; sin agresiones innecesarias y ese es el estilo que los colombianos están buscando. Un hombre firme que no compra votos, que tiene las manos limpias, que sí muestra su declaración de renta", dice.

Para la fórmula de Fajardo, su transparencia lo diferencia de otros candidatos como Gustavo Petro.

"Mientras los votantes de Gustavo Petro, humildes, están pagando IVA e impuesto, él no ha pagado la declaración de renta. Yo no creo que eso sea justificable y que otros lo hagan mal y no la publiquen no justifica que él lo sea", señaló.

En donaciones por internet, la campaña de Fajardo ha recibido unos 240 millones de pesos de más de 1.800 donantes.