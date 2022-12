“Sería mejor que te mataras”: durante 4 meses, niña de 13 años ha recibido cartas llenas de odio

La menor pensó inicialmente que era una broma. Solo se supo el infierno que vivía cuando sus amigas la encontraron llorando sola y encerrada en un baño.

“Nadie te quiere, ni tu familia te ha de querer”, dice una de las misivas.

“Ella estaba leyendo la carta, estaba asustada en el baño, llorando, cuando las amigas la vieron así. Ellas le quitaron la carta, la leyeron y le dijeron que tenía que decirlo en el colegio”, narró la madre de la menor.

“Ella dice que no me había contado porque no quería que yo me preocupara”, añadió.

Frente a estos casos, el comandante de Policía de Bucaramanga aconsejó “avisar al colegio, a las autoridades, Fiscalía o comisarías de familia”.