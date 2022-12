Sería triste que me maten y no ver justicia: Jineth Bedoya explica por qué acusa al general Gallego

La periodista dice que hay testigos que lo señalan como autor intelectual de su secuestro y violación y revela que algunos fueron asesinados por ello.

¿Por qué 17 años después decide mencionar el nombre de un general, hoy en retiro, en su caso?

Publicidad

“Tomé la decisión de mencionar al general Gallego porque llevo 17 años cargando con ese nombre. No me lo he inventado. Reposa en un expediente judicial. En el año 2003 apareció un testigo, un sicario, que dijo que efectivamente detrás del mi secuestro estaba el coronel Gallego”.

¿Por qué un general de la Policía habría de estar involucrado en su caso?

“Cuando a mí me secuestraron estaba investigando una red de tráfico de armas y de venta de secuestrados y lo que yo tenía claro en el momento de mi secuestro es que detrás de todo este entramaje criminal había un oficial de alto rango de la Policía”.

¿Nunca lo han llamado a comparecer ante la justicia?

Publicidad

“Él ha sido requerido tres veces por la Fiscalía General y nunca ha asistido”.

Él ha emitido un comunicado diciendo que nada tiene que ver con ese episodio. ¿Usted por qué cree que él no ha dado la cara y lo hace a través de un comunicado?

Publicidad

“Usted cree que cualquier persona que es acusada de un delito de lesa humanidad va a decir: sí, yo soy culpable. Eso sería lo más ingenuo”.

¿Todos estos años, en estos 17 años, se ha guardado ese nombre ante la opinión pública?

“Si, Juan Diego. En estos 17 años han asesinado mucha gente relacionada con mi caso y recuerdo claramente que en el 2003 yo fui hasta Medellín y me reuní con el mayor de la Policía Rodriguez.

Y cuando me reuní con él, él señaló a Gallego. Llegue a Bogotá y al otro día mataron al mayor Rodríguez”.

Publicidad

¿Teme usted por su vida después de este episodio?

“Yo sé que salgo de mi casa y no sé si voy a volver. ¿Y sabe que sería lo triste?, que a mí me maten y yo no pueda ver un rayito de luz de justicia”.

Publicidad

¿Hay nombres de militares también de alto rango?

“Si. Generales de la República, que de una u otra manera están implicados en este acto de corrupción. Hubo colegas, periodistas, que se prestaron para mi secuestro”.

¿Los conoce la justicia?

“Si”.

Publicidad

Si usted tuviera que ponerle un titular a su caso, ¿cuál sería?

“Impunidad, mil veces impunidad”.