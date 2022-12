Serpa cumplió su promesa: se quitó el bigote que lo acompañó por cincuenta años

Luego de perder una apuesta en la que Horacio Serpa aseguraba que Rafael Pardo sería el nuevo alcalde de Bogotá, el líder liberal cumplió con lo pactado y se quitó el bigote que por más de 55 años lo identificó.

“Me siento muy extraño. No me reconozco. Me imagino que así le pasará la gente conmigo. Hice una apuesta, la perdí y había que cumplir”, dijo el ex vicepresidente.

Serpa había revelado hace unas semanas en que ni siquiera su esposa o sus hijos lo habían visto afeitado.

“Por ejemplo Rosita está triste porque el bigote es algo que me ha identificado desde siempre”, expresó.