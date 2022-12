Servidores públicos no pueden hacer campaña por el plebiscito: Procuraduría

[[{"fid":"191908","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":"","field_file_image_title_text[und][0][value]":""},"type":"media","attributes":{"class":"media-element file-default"}}]]

El procurador general de la Nación, Alejandro Ordoñez, anunció que ningún servidor público del país podrá realizar campaña hasta que no se defina fecha para el plebiscito por la paz.

Además, advirtió que quien no acate esto podrá estar sujeto a una sanción disciplinaria por cuenta de la Procuraduría.

El jefe del ministerio público aseguró que las medidas se toman con la intensión de evitar las faltas, de proteger los derechos fundamentales de los colombianos y las garantías de los electores de acuerdo a la sentencia de la Corte Constitucional.

“Los servidores públicos no podrán utilizar bienes del Estado ni recursos del tesoro público, bajo el pretexto de promocionar el plebiscito antes del inicio de su campaña o durante el período de su realización”, aseguró la Procuraduría.

Sobre este tema el presidente Juan Manuel Santos comentó que todos los funcionarios pueden seguir trabajando por la paz y defender esta como política pública. Según el primer mandatario este es un proceso independiente al plebiscito.

“Las autoridades encargadas de hacer campañas de pedagogía sobre el contenido del ‘Acuerdo Final’ o los acuerdos parciales que realicen instituciones públicas deben ser imparciales y, por tanto, se deben excluir expresiones, mensajes o lemas que hagan alusión al ‘Sí’ o ‘No’”, indicó Alejandro Ordoñez.

Finalmente, el procurador invitó a la ciudadanía a participar activamente como veedora del desarrollo de los mecanismos de participación durante la campaña para que en ejercicio de sus derechos pongan en conocimiento de las autoridades, en especial de las que ejercen el ministerio público, cualquier irregularidad.