Si algo me pasa hago responsables a Yara Malo y Gustavo Malo: fiscal relata supuesta extorsión

Angélica Padilla dice que aceptó el trabajo porque lo necesitaba y que vivía bajo amenazas. Además, que la encargaban de reclutar más personas.

"Vine a Bogotá porque quería trabajar, porque que yo estaba acostada en mi hamaca cuando ellos me llamaron a decirme que yo qué hacía, y me dijeron: ‘mira, nosotros tenemos una posibilidad’; estaba enferma, yo necesitaba trabajar, tener medicina, salud para tener mi tratamiento médico, me hacían quimio", relata Padilla.

La hija del magistrado, según la denuncia, no sólo le cobraba sino que la encargaba de reclutar nuevas víctimas, principalmente abogados, los cuales tenían que pagar con ella el 20% de su salario.

Hija de magistrado Gustavo Malo, llamada a imputación de cargos por... "Eso no era gratis. Que yo debía responder por el porcentaje mío del 20%, y el de las otras. Eran mensajes intimidantes con hacerme echar de la Fiscalía y hacerme escándalos en caso de que ellas no respondieran con el porcentaje", señala.

La oferta laboral incluía departamentos como Fonade, la Registraduría y la rama judicial. Lo más doloroso para la fiscal fue sentirse extorsionada por su propia amiga. La señora Padilla aclaró que no es rica y que sus bienes están a la luz pública.

"Ahí está mi sueldo, mi apartamento en Cartagena y mi carro y mis mascotas, porque yo no tengo a nadie más y me da mucha tristeza; pero yo solo quería trabajar para que me hubieran metido en este problemón, de estar cobrando. Yo pienso que eso no es justo, porque si yo le digo regáleme un poquito de comida porque tengo hambre usted no tiene por qué estarme humillando, por favor, si yo soy la que estoy trabajando", añade la fiscal.

Gustavo Malo aseguró que no está dispuesto a renunciar a la Corte... La fiscal de 34 años le dijo a la Fiscalía que teme por su vida.

"Si a mí me llega a pasar algo, hago responsable de mi muerte a Yara Malo Benítez, y a Gustavo Malo, el magistrado, porque yo no tengo enemigos ni nada", afirma.

La fiscal entregó videos, correos y decenas de conversaciones de Whatsapp como prueba de las exigencias de Yara Malo por su nombramiento en la Fiscalía.