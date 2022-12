“Si el malo soy yo, me voy”: magistrado Henry Villarraga se defiende

El magistrado del Consejo Superior de la Judicatura actualmente está siendo investigado por unas conversaciones que sostuvo con el coronel Róbinson González del Río, acusado de falsos positivos, quien al parecer habría querido pagar para que su caso pasara de la justicia ordinaria a la penal militar. La alta corte mantuvo el proceso, pero Villarraga hizo salvamente de voto.

Sostuvo durante la entrevista exclusiva que es inocente y que siempre ha mantenido una línea en sus jurisprudencias. "La línea jurisprudencial que se creó por Henry Villarraga es abstracta y general, que se creó para toda la Fuerza Pública".

"El salvamento de voto con relación a la ponencia que fue derrotada contiene la misma postura de 100 providencia anteriores", añadió.

Aseguró además que no se defenderá en los medios, ya que su juez natural es el Congreso de la República.

Agregó igualmente que "Si mi renuncia contribuye a que cesen los ataques contra la rama judicial, yo lo hago".

Reconoció que sí cometió una imprudencia y cree que por este hecho será sancionado disciplinariamente.

"Soy responsable de haber atendido al coronel, lo acepto en mi despacho a solicitud de un periodista hermano de él (Winston González, jefe de prensa de Simón Gaviria), él fue con un carcelero, me pareció normal recibirlo, era la única vez que lo hacía, si por esa falta disciplinaria tengo que responder, me voy tranquilo del cargo".

El magistrado Henry Villarraga aseguró que su hijo se ha sentido culpable y responsable de todo lo que le está pasando por haber ido hasta la base militar de Puente Aranda y visitar al coronel del Ejército Róbinson González del Río para que le ayudara a tramitar la libreta militar.

"No tengo por qué decirlo, pero se los digo con dolor y nostalgia: mi hijo se iba a suicidar porque se siente culpable y responsable de lo que me está pasando a mí", agregó.

Manifestó de igual manera que se le persigue por su origen. "No más, déjenme vivir. Lo único que sé es trabajar y yo no nací en este puesto. ¿El pecado mío es ser pobre y venir de una familia humilde? ¿Qué es lo que no me perdonan?".

