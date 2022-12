“Si fuera narcotraficante no lo negaría”, dice esmeraldero Pedro ‘Orejas’ pedido en extradición

“Estoy tranquilo porque no debo nada. Tengo mi conciencia clara y trasparente, no he traqueteado”, dijo el empresario de gemas boyacense.

Su defensa la repite hasta el cansancio. Asegura que los muertos que le quieren cargar a la espalda nunca fueron suyos. Según su versión, le han montado muchos cuentos.

Publicidad

“Yo pongo mi cara y mis hermanos que pongan las suyas”, dice Castillo haciendo alusión a sus parientes Gilberto y Omar Rincón Castillo, quienes son investigados por supuestos nexos con personas vinculadas a redes de narcotráfico.

Pedro ‘Orejas’ es señalado por una Corte del Distrito sur de la Florida de conspirar para distribuir cocaína y mantener relaciones con el cartel de Sinaloa.

“Si fuera narcotraficante, no lo negaría. Créame que no lo negaría. Diría, sí, soy narcotraficante. Hoy en día es mejor ser narcotraficante y no delincuente”, asevera.

“Me están haciendo un montaje. Ya miraré cuando me pregunte la DEA”, agregó.

Publicidad

Castillo ya cumplió 4 años de encierro en una celda reducida y un patio de 4 metros por 7, el cual comparte con cuatro reclusos para comer y hacer, curiosamente, manillas artesanales.

“Hago manillas. Estas las hago… hay que seguir siendo esmeraldero. La vida aquí no se ha acabado”, aseguró el otrora ‘zar’ de las esmeraldas de Colombia.