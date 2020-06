“Sí fui”: las confesiones del padre Chucho sobre exorcismo a la Casa de Nariño

“Me invitaron a una casa y fui. Después tuve que negar que había ido porque dije: ‘si esto va ser un problema y esto va a evitar un conflicto en mi país, prefiero que me tiren las piedras a mí’. Periodistas me trataron supermal: ‘usted siendo tan exorcista y tan imprudente’”, le contó el padre Jesús Hernán Orjuela a Bla Bla Blu, de Blu Radio.

El religioso afirmó que no tenía que ver con “el que saliera o el que entrara porque no soy de ningún partido. Soy del partido de Dios, que quiere proteger a los más débiles”.

Además, hizo una reflexión sobre lo sucedido.

“Me gané piedras, insultos, me trataron supermal, pero no me importó. A mí no me importa cuando me deshonran en el mundo porque yo sé que alguien me honra: Dios”, dijo.

Y explicó que cuando habla de fuerzas malas en los lugares no se está refiriendo “a ninguna persona ni gobernante”.

Finalmente, envió un mensaje a quienes pasan duros momentos debido a la pandemia del coronavirus.

“No le tengan miedo a pasar por momentos oscuros porque Dios tiene una luz más grande”, apuntó.

