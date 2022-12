Si gana, Marta Lucía Ramírez no pateará acuerdos con la FARC, pero “sí voy a hacer arreglos”

Responsables de crímenes de lesa humanidad, como Rodrigo Londoño, dice que “no deben estar en la política”. Promete que no va “a estar repartiendo mermelada”.

La candidata presidencial señaló en el Parqués Caracol que no va a patear los acuerdos con el partido de la FARC pues hay “5 mil que están desmovilizados, sería un absurdo pretender que se vuelvan a ir al monte”.

Sin embargo, afirma que pondrá en cintura a “los responsables de crímenes de lesa humanidad, que son personas que cometieron crímenes muy graves, que van contra el derecho internacional humanitario”, por lo que “no deben estar en la política, no deben estar como candidatos”.

Uno de ellos, indica, es Rodrigo Londoño. “No debería estar porque la Constitución colombiana le prohibía”.

“Este señor ni un día y un militar 20 años en la cárcel, muchos van a terminar diciendo que cometieron delitos que no cometieron, eso hay que retomarlo en el acuerdo”, precisó.

Ramírez también propone una reforma tributaria, una pensional y más recursos para la educación.

