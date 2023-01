“Si hubiera pertenecido a un grupo armado quizás me hubiera ido mejor”: Andrés Arias desde prisión

Desde la cárcel en Florida, EE. UU., el exministro dijo que cuando alguien aboga por su libertad, “los jueces colombianos lo califican de disparatado”.

“Se cumplen 500 días desde que fui encarcelado por tercera vez por un delito que nunca cometí, tras un juicio abundante en anomalías y por una condena que no me permiten apelar”, señaló.

Además, se preguntó “¿qué hubiera sido de mi vida si yo hubiera pertenecido a un grupo armado? Quizás me hubiera ido mucho mejor, no exagero. En el caso de Santrich, hasta sus mismos jueces en Colombia abogan por su libertad. En mi caso, cuando alguien se atreve a pedir por mi libertad los jueces colombianos se rasgan las vestiduras y lo califican de disparatado”.

