Si hubo ilegalidad, Fiscalía podría suspender sanción contra Petro

El fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, sin afirmar que vaya a suceder, dijo en Blu Radio que la Corte Suprema de Justicia en su sentencia T-489 confirmó la competencia de su entidad para suspender los efectos de actos administrativos cuando esta determine que fueron fallados de forma contraria a la ley.

En el caso reciente del alcalde Gustavo Petro, "lo primero es determinar si existe o no una conducta contraria a la ley por parte del procurador delegado que tomó la decisión". Si hipotéticamente así fuera, si se probara una extralimitación, dijo "la Fiscalía podría hacer uso de esa facultad (...) la de decretar la suspensión de los efectos de la destitución del alcalde Petro". (Escuche aquí las declaraciones)

"No estoy lanzando salvavidas a transatlántico que se hunde", aseguró Montealegre al ser consultado sobre su posición repecto a Petro.

El fiscal se refirió a la reunión de más de tres horas que sostuvo la semana pasada con con el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, tras la decisión de la Procuraduría de destituir e inhabilitar al mandatario capitalino.

“Fue una reunión supremamente productiva. Se trató de un diálogo informal, no se trató de una declaración formal del alcalde dentro del proceso que se lleva contra él (por el mismo tema de la crisis de las basuras)”, indicó Montealegre.

“El alcalde –agregó- me explicó cuáles fueron los argumentos que él tuvo para cambiar el modelo de basuras en Bogotá el año pasado. Me explicó detalladamente por qué razón consideraba que no había violación a la libertad de empresa, ni los principios de planeación”.

Montealegre considera que, en enero del año entrante, la Fiscalía tomará una decisión respecto a la investigación que adelanta contra Petro.

