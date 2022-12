Si liberan los secuestrados se podrían anunciar diálogos con ELN, dice Santos

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aseguró este martes que el inicio de la fase pública de negociaciones para un acuerdo de paz con el ELN podría anunciarse la semana que viene si esta guerrilla libera a los secuestrados.

"Si liberan a los secuestrados, la misma semana entrante podríamos anunciar que comienza la fase pública de las negociaciones, porque ya tenemos con el ELN el 50% de la negociacion", dijo el mandatario en un acto oficial, un día después de la histórica firma de la paz con las FARC, la principal guerrilla del país.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN, guevarista), surgido en 1964 por influencia de la revolución cubana, y el gobierno de Santos alcanzaron en marzo un acuerdo para iniciar negociaciones formales de paz, que no se han instalado porque esa guerrilla mantiene la práctica del secuestro.

El mandatario colombiano ha insistido en que la negociación no comenzará hasta que el grupo insurgente abandone esa práctica, como hizo las FARC antes de sentarse a la mesa de negociación en Cuba en 2012.

El ELN informó el domingo que suspenderá sus acciones ofensivas del 30 de septiembre al 5 de octubre para favorecer el plebiscito del próximo domingo sobre el acuerdo negociado con las FARC, un gesto que Santos quiso resaltar.

"No realizaremos acciones militares del 30 de Sept al 5 de oct, para que la población participe como estime conveniente en el plebiscito", señaló el ELN en Twitter.