“Si me toca irme 20 años para la cárcel, me voy”: Rodrigo Londoño ‘Timochenko’

En las últimas horas, quienes conformaban parte del secretariado de la antigua guerilla de las FARC reconocieron, por primera vez, el flagelo del secuestro. Entre los ocho firmantes estuvo estampado el nombre de Rodrigo Londoño, quien en diálogo con La W dio detalles de esta declaración conjunta.

El secuestro fue una práctica de la que no podemos sino arrepentirnos, sabemos que no hay razón, ni justificación para arrebatarle la libertad a ninguna persona.



Reiteramos nuestro compromiso para rendir cuentas ante la justicia. pic.twitter.com/CxdJ99crzj — FARC (@PartidoFARC) September 14, 2020

Londoño Echeverry reconoció en esa cadena radial que hubo secuestros y otro tipo de abusos de los que apenas se está enterando. “Dirán ‘ay, pero en cuatro años y hasta ahora se entera’, bueno, son circunstancias”, manifestó.

Insistió en que este tipo de flagelos nunca fueron una política de las FARC y rechazó voces que sugieren que no están aportando a la verdad de los hechos ante la Justicia Especial de Paz: “no es cierto que no estemos reconociendo las cosas en el escenario que se creó para eso”.

Aunque dijo que “quieren que uno diga lo que ustedes quieren”, sostuvo que estaba dispuesto a ir a prisión si ese era el precio que debía pagar por no ceder a presiones.

“Lo dije y lo reitero, si me toca irme 20 años para la cárcel, me voy, pero yo no voy a dejarle un legado a mi hijo que va para un poco más de un año (de edad), que diga que su papá reconoció que violaba niñas, que violaba niños, que hacía todas esas barbaridades. Personalmente nunca lo hice”, dijo en La W.

“Tengo el orgullo que, en las FARC, me equivoqué cincuenta mil veces, yo creo, pero en las FARC siempre actué con la base en la ética y los principios que la misma FARC me enseñó”, puntualizó.