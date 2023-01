“Si me toca matarla a usted o a sus hijos lo hago”: llamada a otra docente de Bolívar

Se registró en Cicuco, donde supuestos paramilitares también intimidaron al rector de la institución educativa donde trabaja la profesora.

"Sea hoy o mañana, sea pasado mañana, puede ir al Ejército, al Gaula, a lo que sea, pero a usted le garantizo que le echo mano hijue#$%?, ¿si me entiende patrona? Para que usted vea cómo es la cosa con nosotros”, se escucha en la llamada.

Publicidad

Al parecer, la víctima, que da clases en la Institución Santa Rosa de Lima de Cicuco, no accedió a comprar 20 cajas de municiones para el grupo armado, lo que desató la ira del criminal.

“Si me toca matarla a usted, o matarles los hijos suyos o mandarlos en una bolsa negra para que me tenga que colaborar, lo hago”, agrega el sujeto.

Al rector del colegio también han querido amedrentarlo.

"Me iban a dar un comunicado acerca de unos códigos que nos van a dar a los funcionarios para movernos en la región (…) cuando me hizo la exigencia de 20 equipos de comunicación, corté para no seguir en el cuento", señaló el director Isidro Anaya.

Publicidad

Según los docentes de Cicuco, la policía les ha pedido no darles relevancia a las llamadas pues se estarían haciendo desde las cárceles.

Estas amenazas se conocen luego de la revelada por la profesora Deyanira Ballesteros, que tuvo que huir del municipio de San Pablo.

Publicidad

Le puede interesar:

“Se tiene que ir de esta región o la asesino”: la aterradora llamada que recibió docente en Bolívar Desde enero de 2016, 28 maestros han sido asesinados en todo el país, según Fecode.

Sin embargo, Carlos Rivas, presidente de la entidad, sostiene que "aquí el paramilitarismo en Colombia no nos va a dar un currículum a nosotros de cómo hacer nuestra actividad pedagógica en el aula de clase".

Por ello anunció una gran movilización en defensa de la vida.

Publicidad

Por su parte, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, dijo "que una vez se confirme la amenaza, se le solicita a la Secretaría de Educación el traslado de los profesores, esa es la manera de proteger a los maestros".