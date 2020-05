Si no convencí de votar por mí, suena extraño que persuada a votar por otro: De la Calle a Petro

Aseguró, sin embargo, que comparte “su propuesta de buscar un acuerdo sobre lo fundamental” y advirtió sobre los “enormes riesgos” que representa Duque.

De la Calle sostuvo que “parecería un acto de vanidad, o de estupidez, o ambas, dar consejos electorales”.

No obstante, aclaró que “eso no significa que me haya desentendido de la competición, cuyo resultado es crucial para Colombia, pienso continuar en la defensa de la paz desde un papel ciudadano”.

“Manifesté con claridad mis discrepancias con las candidaturas, incluida la de la Colombia Humana, pero siempre agradecí su indeclinable apoyo a la paz desde el comienzo del diálogo. Así como también, respecto a su plataforma social, es verdad que coincidimos en algunos puntos”, agregó.

También se refirió a Iván Duque y afirmó que su postura frente al acuerdo con las FARC “genera enormes riesgos para el país. Es un error acabarlo o desfigurarlo”.

El excandidato presidencial finalizó dicéndole a Petro: “comparto su propuesta de buscar un acuerdo sobre lo fundamental. Ojalá, transcurrido el debate electoral, podamos construir un país donde quepamos todos”.

Esta es la carta completa:

A través de otra misiva, Petro había invitado a Humberto de la Calle a unirse a su campaña: