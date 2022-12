“Si no me das lo que te pido, voy a publicar esas fotos”: así extorsionaban a jóvenes en Instagram

A través de la cuenta Isabella95, universitarias eran engañadas con promesas de trabajo como modelos. “Sentí miedo”, dijo una víctima.

Dos personas fueron capturadas en las últimas horas por su presunta relación con los hechos.

Según las autoridades, una vez se ganaban la confianza de las adolescentes, prometían dinero a cambio de imágenes íntimas.

Sin embargo, la plata nunca era pagada y meses después empezaban a exigir altas sumas con amenazas de que si no cancelaban revelarían las imágenes.

Una de las jóvenes que hizo la denuncia, contó la terrible experiencia que vivió a manos de extorsionistas y lo que ellos le decían.

“Que por una foto de tal tipo me pagaban una suma de dinero. Me hablaba de citas, que si yo salía con un hombre me pagaban más, cosa a la cual nunca accedí. Solo me tomé las fotos y cuando se las envío me dice que voy a recibir el dinero en mi cuenta, cosa que también nunca pasó”, relató.

Las fotos que la menor se tomó meses antes terminaron en manos de otro usuario que empezó a amenazar con divulgarlas.

“Me dijo: ‘si tú no me das lo que te pido, yo voy a publicar esas fotos y te voy a dañar la imagen’. Sentí miedo y le conté a una prima mía. Fue entonces cuando ella me convenció que les dijera a mis padres y así poner el denuncio”, declaró.

Frente al caso, las autoridades recomendaron a los usuarios de redes sociales no enviar fotografías o vídeos íntimos.

“Los padres deben controlarles las redes sociales a sus hijos corta. Miremos qué amigos son los que tienen en las redes sociales y que no estén haciendo ese intercambio de fotografías”, dijo el capitán Gustavo Pérez, comandante del Gaula de la Policía de Santa Marta.

Las personas detenidas deberán responder por los delitos de extorsión y pornografía infantil.

Conozca más sobre esta modalidad delictiva:

