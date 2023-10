Si no renuevan convenio de transporte de Soacha se afectará a 90 mil pasajeros: alcalde Saldarriaga

El alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, emitió un comunicado luego de conocerse que no se renovará el convenio de transporte público entre las Alcaldías de Soacha, Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca y el Ministerio de Transporte, que permitía el tránsito de buses entre el municipio y la capital del país y que tiene vigencia hasta el 7 de noviembre de 2023.



El funcionario aseguró que los únicos perjudicados con esta decisión son “los habitantes de Soacha”.

“Aquí hay 90.000 usuarios que se transportan entre Soacha y Bogotá en transporte público, y Transmilenio no da abasto. Entonces aquí tenemos que sacar el proceso electoral de un tema que es de beneficio para la comunidad. Aquí los perjudicados van a ser las personas de la comunidad”, reiteró.

Según el texto emitido por el municipio, no es cierto lo manifestado por “el equipo de la alcaldesa Claudia López en las mesas técnicas, sobre el parque automotor obsoleto”.

“Las empresas de la ciudad tienen el parque automotor renovado, vehículos de 2020 hacia acá. En cambio, las empresas de operación nacional son las que tienen carros de modelos muy viejos, pero eso es algo que depende del Ministerio de Transporte”, añadió.

También aseveró que ha sido el municipio el que ha “puesto presupuesto para beneficiar a los habitantes de Bogotá. Todos los planes éxodo y de retorno están cubiertos por los hombres de la ciudad, pagos con los impuestos de Soacha para que los habitantes de Bogotá puedan entrar y salir sin problema”.



“Aquí no puede haber prevenciones cuando se trata de servirle a la comunidad, Soacha ha puesto su presupuesto al servicio de los habitantes de Bogotá porque son nuestros hermanos, pero siempre los gobernantes de Bogotá han ultrajado, maltratado a los gobiernos municipales y con eso maltratan al pueblo de Soacha”, sostuvo el alcalde Saldarriaga.

En agosto pasado, el mandatario del municipio denunció que la alcaldesa Claudia López le envió una carta “diciendo que no va a firmar y no va a renovar el convenio de transporte por el corredor Soacha-Bogotá como método de presión para que yo ingrese a la región metropolitana. Yo no funciono a los gritos, alcaldesa Claudia López, aquí funcionamos de común acuerdo, pero no con presiones”.