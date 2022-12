“Si no se elige a Diana Fajardo, FARC se va a tener que parar de la mesa”: senador Benedetti

La polémica declaración sobre la candidata a magistrada en la Corte Constitucional levantó una tormenta política a pocas horas de la elección.

El senador Armando Benedetti defendió a Fajardo en un video publicado en su cuenta de Twitter.

"La FARC se va a tener que parar de la mesa porque el Estado le incumplió. Lo que va a suceder es es que todos se van a tener que parar de la mesa porque el Gobierno también incumplió. Entonces es preponderante, muy pero muy importante que elijamos a Diana Fajardo”, expresó el representante del partido de la U.

Dijo además que la candidata Fajardo es la ideal porque “tiene filosofía liberal, ha trabajado con los temas de proceso de paz, le gusta el proceso de paz y no (votar) otras personas que significan otra cosa”.

Ante el pleno del Senado, la candidata desmintió las declaraciones y fue enfática en afirmar que no tiene relación alguna con las FARC.

"No tengo no he tenido ni tendré afinidad política con ningún grupo al margen de la ley, nadie debe presionar la elección de un juez”, enfatizó.

Por su parte el presidente del Congreso rechazó las afirmaciones y sostuvo que ponen en riesgo la elección al alto tribunal.

"Lo que hizo Benedetti es ponerle una bomba al proceso porque si esta señora llegara a ganar van a decir que ganó las FARC. Y si llegara a perder, van a decir que perdió el proceso de paz”, afirmó Mauricio Lizcano.

Diana Fajardo hace parte de la terna que también integra Álvaro Motta y Alejandro Ramelli. El jueves se decidirá cuál de ellos será el nuevo integrante de la Corte Constitucional.