Si quiere tener paz interior debe pedir perdón: víctimas reales de Mapiripán a general Uscátegui

Aseguran que si bien existieron falsos testimonios en el proceso contra el militar no fueron todos, y cuestionan que se le haya dado la libertad.

El general Uscátegui afirma que no va pedir disculpas porque tiene su conciencia tranquila.

“A mí no me parece bien que él diga que no va pedir perdón, él tiene que pedir perdón porque él sabe lo que hizo, si él quiere tener una paz en su interior debe pedir perdón gracias a lo que hizo estamos todos como estamos: enfermos, desestabilizados, nuestros hijos no han podido tener una educación como se lo merecen”, dice Viviana Barrera, víctima de la masacre.

“El peleando por su inocencia y al mismo tiempo encochinándonos a nosotras, salimos a deber. Si nosotros estábamos bien, ¿por qué tenía que permitir eso?”, agrega la mujer.

Para ellas, si bien es cierto que sí existieron falsas víctimas no fueron todas. Marina San Miguel cuestionó que se le haya concedido la libertad.

A Viviana le mataron a su padre, y a María, su esposo; Ellas aseguran que son revictimizadas pues temen por su vida.