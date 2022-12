Si una mujer responde a agresión de su pareja es defensa propia: Corte Constitucional

En algunos casos, hombres atacan a sus compañeras y cuando ellas oponen resistencia se muestran como víctimas.

El caso de una modelo que era atacada por su compañero sentimental es el reflejo de la situación que viven algunas de las mujeres víctimas de la violencia.

La mujer asegura que el sujeto intentó estrangularla así que ella opuso resistencia y, por salvaguardar su vida, lo golpeó.

No contento con la agresión, el hombre la acusó por lesiones personales.

“Él fue el que me agredió a mí y tras del hecho me pone una denuncia”, expresa sorprendida la víctima.

Este tipo de casos llegaron a la Corte Constitucional y desde allí se decretó que si la mujer responde la agresión, no significa que sea violenta sino que se está defendiendo.

La Corte hizo un llamado a los jueces para que entiendan que cuando una mujer responde a una agresión de su pareja, esto debe ser interpretado como una defensa propia.