"Hasta ahora lo que he visto es que sí hay voluntad", dijo este viernes el presidente Juan Manuel Santos durante el acto de reparación de víctimas realizado en Bogotá con motivo del Día del Periodista.

"Mientras yo vea que hay voluntad de la contraparte para llegar a un acuerdo no me levantaré de la mesa, voy a perseverar", recalcó.

Pero aclaró: "Si veo que no hay voluntad, ahí si me levantaré.

Bogotá