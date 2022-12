Si víctima de abuso no opone resistencia es porque consintió el acto sexual, según polémico fallo

Sentencia causa alarma por el alto número de agresiones de este tipo en el país. Ponente fue José Leonidas Bustos, investigado por cartel de la toga.

La jurisprudencia permitió absolver a un atracador procesado por abuso sexual a dos mujeres en Bogotá. Los hechos se registraron en 2007.

Publicidad

Según denunciaron las víctimas, tras salir de un bar a altas horas de noche en el sur de Bogotá, fueron asaltadas por cinco hombres uno de los cuales las obligó a practicarle sexo oral mientras las amenazaba.

La Corte Suprema restó credibilidad a las versiones de las jóvenes y aseguró que el sexo fue consentido en tanto ninguna mujer se defendió, opuso resistencia ni huyó.

“Tampoco se comprende la razón por la cual ninguna de las mujeres huyó, pidió ayuda o de cualquier manera intentó oponerse a la supuesta agresión y, por el contrario, la mujer atendiera sin oposición los variados requerimientos del procesado”, indicó el polémico fallo.

“La violencia que se predica en la actuación del procesado se evapora frente a la regla de la experiencia que supone la acción beligerante o por lo menos defensiva de la persona que está ad portas de ser agredida sexualmente”, añade el documento.

Publicidad

El fallo provocó la inmediata respuesta de expertos en violencia de género.

“Esa sentencia refleja los estereotipos de género que son un obstáculo muy grande al que se enfrentan las mujeres cuando acceden a la justicia. Lo cierto es que en la sentencia muestra que hay unas ideas preconcebidas sobre cómo debe actuar una mujer frente a una situación de violencia sexual”, declaró Lilibeth Cortés Mora, abogada especialista en temas de género.

Publicidad

“Se le envía un mensaje a los agresores de que las víctimas tienen que resistirse ampliamente, que no basta con decir que no para que no las violenten. Yo creo que eso es muy grave”, agregó.