Si Viviane Morales dejara de odiar, legislaría para bien: comunidad LGBTI

La comunidad LGBTI denunció que el Gobierno nacional ha dilatado durante 6 años la implementación de políticas públicas de respeto e inclusión hacia esta población. La queja surgió durante un foro sobre los retos de la reconciliación en el posconflicto, organizado por el diario El Espectador.

“Los grupos armados, ninguno, ha querido reconocer que personas del LGBTI hacían parte o hicimos parte de esos grupos” declaró Darla Cristina González, representante LGBTI por la paz

“Hay que quitarnos los odios, los imaginarios y eso debería hacer una persona como Viviane Morales, por ejemplo, si dejara de odiar estaría legislando para bien”, criticó la activista.

Para la senadora Claudia López, en el posconflicto no se deben permitir retrocesos institucionales en materia de igualdad de derechos. “Lo que estamos viendo es un congreso que no ha movido ni un dedo para legislar a favor de la igualdad”, criticó la legisladora.

Desde la administración nacional se reconoció que no se ha dado apoyo a las agendas LGBTI en los territorios, como lo explicó el viceministro del Interior Guillermo Rivera. “Creo que es muy importante, desde el Gobierno, el respaldo a la organización LGTBI de manera que se sientan empoderados y respaldados”, declaró el funcionario.

Voceros de la comunidad LGBTI destacaron la necesidad de transformar el entorno de las víctimas para que tengan posibilidades de salir adelante.