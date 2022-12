SIC ordena suspender venta de 20 clases de juguetes

La Superintendencia de Industria y Comercio abrió investigación y formuló pliego de cargos contra Almacenes Máximo S.A. - Pepe Ganga -, Los Tres Elefantes S.A., Almacenes Éxito S.A., Importodo LTDA y Falabella de Colombia. S.A por la presunta inobservancia o incumplimiento de la orden impartida por la SIC mediante resolución 11638 del 20 de marzo de 2013. Dicha resolución dispuso prohibir la producción, comercialización y venta de todo juguete que no tenga un mecanismo de seguridad que retrinja el acceso al compartimiento de las pilas, por ejemplo cuando no se necesita una herramienta para ello y/o la apertura se produzca en un solo movimiento.

La entidad advierte que entre los peligros que representan el fácil acceso del consumidor, normalmente niños, a las pilas están la asfixia, lesiones por quemaduras y envenenamiento.

"Estas decisiones de la SIC, se adoptan para prevenir riesgos a la vida, la salud, la seguridad y la integridad de los consumidores, especialmente los niños. Por esta razón, la SIC recomienda a los consumidores que adviertan la presencia de estas irregularidades en otros juguetes o establecimientos de comercio, que se abstengan de adquirirlos e informen o denuncien ante esta entidad", explica la SIC en su decisión.

La lista de juguetes es la siguiente:



La prohibición de comercializar juguetes en el contexto internacional

En muchos países se han realizado retiros de juguetes por problemas de asfixia o envenenamiento causado por fácil acceso a las pilas del juguete. Ejemplo de ello, Canadá, Australia, Estados Unidos, Países Bajos, Alemania, Nueva Zelanda, España, República Checa, Polonia y Hungría.

Se han producido a lo largo de los últimos años, diferentes estudios y noticias a nivel internacional que indican o destacan el crecimiento de accidentes y lesiones sufridas por menores, que están relacionadas directamente con la ingesta de pilas.

En ese sentido, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) alerta que entre 1997 y 2012, aproximadamente, 40.400 niños menores de 13 años de edad fueron tratados en salas de emergencia con afecciones relacionadas a la ingesta de pilas tipo botón.

El reporte de la CDC indica que, un 75% de las lesiones ocasionadas por baterías les ocurrió a niños menores de 4 años de edad y que en 58% fue ocasionada por baterías tipo botón. Un estudio publicado por la CBS News USA indica que los incidentes relacionados con baterías pueden haber llevado a doblar el número de casos en las salas de emergencia de los hospitales en las últimas dos décadas.

En el caso colombiano, no se tienen datos concretos en relación con lesiones a menores por ingesta o manipulación de baterías, pero la Superintendencia de Industria y Comercio está adelantando trámites para que las clínicas, hospitales y demás centros médicos deban reportar esta información al sistema de salud colombiano, de manera que pueda llevarse una estadística nacional al respecto.