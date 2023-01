Siete años de prisión, pero domiciliaria, para dos implicados en caso Interbolsa

La Fiscalía llegó a un acuerdo con Juan Andrés Tirado y Rachid Maluf, el cual consiste en aceptar los cargos imputados a cambio del beneficio.

El caso Interbolsa es uno de los escándalos financieros más grandes de la historia de Colombia. Sin embargo, ante la justicia hay más procesados que detenidos, quienes cumplen penas de prisión domiciliaria.

Fueron cerca de 300 mil millones de pesos los que las víctimas del Fondo Premium de Interbolsa invirtieron y aunque ya se pagó la totalidad del capital, sin intereses, los dos implicados deberán pagar una indemnización.

“El liquidador del fondo reporta que todas las víctimas han sido reparadas, razón por la cual la indemnización que ofrecen es de carácter simbólico”, aseguró Guillermo Puyana, abogado de Juan Andrés Tirado.

“Es una solución ya tardía. Este proceso ha durado más de 7 años en donde hemos tenido que luchar, muy fuerte, para quedar en un reconocimiento de responsabilidad de unos delitos que todo el mundo sabe que se cometieron, de unas afectaciones a las víctimas que se hicieron, muy fuertes, y que todavía no se han terminado de reparar”, afirmó Julio Sampedro, abogado de los afectados.

De los ocho acusados por la estafa en el Fondo Premium, hasta ahora solo cinco están cumpliendo una pena, pero con detención domiciliaria:



Tomas Jaramillo Juan Carlos Ortiz Ricardo Emilio Martínez Juan Andrés Tirado Rachid Maluf, este último tiene un principio de oportunidad para declarar en contra de Víctor Maldonado, el directivo más importante de la firma.