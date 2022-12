Siete comparendos vigentes tiene el conductor del bus accidentado en Antioquia

La principal hipótesis sobre el accidente de un bus de excursión, en la vía que de San Jerónimo conduce a Medellín, apunta a que el automotor perdió los frenos. (Vea también Impresionante accidente deja nueve muertos en la vía a San Jerónimo, Antioquia )

Mientras se esclarece la situación, la Dirección Nacional de Tránsito y Transportes de la Policía confirmó que el conductor del bus tiene siete comparendos de tránsito vigentes y que debe a las autoridades alrededor de dos millones de pesos.

El Coronel Juan Francisco Peláez, director de Tránsito de la Policía Nacional, afirmó que las multas son “por no acatar las normas de tránsito, por omitir las normas, por lavar el vehículo en vía pública, por no portar su licencia de conducción, por no portar el cinturón de seguridad. Son mínimas, pero en conjunto hay una especie de indisciplina del conductor”.

De los 25 heridos que se reportaron inicialmente, nueve ya fueron dados de alta, 16 permanecen hospitalizados, siete de ellos en estado crítico.

“Las lesiones son traumas de tórax, traumas craneoencefálicos, lesiones en extremidades; son lesiones complejas porque muchos de ellos salieron expulsados en el momento del accidente”, aseguró el Coronel Peláez.

La empresa Flores El Trigal informó que las honras fúnebres de las nueve personas fallecidas se cumplirán este viernes, la mayoría de ellas en el municipio de Rionegro. (Lea también Medicina Legal entregó identidades de las 9 personas fallecidas en accidente )