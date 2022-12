Siete disparos recibió periodista asesinado en el centro de Palmira

Hacía las 7:25 p.m. del pasado lunes el periodista Edgar Quintero, que trabajaba para la emisora Radio Luna de la cadena Todelar, recibió siete impactos de bala cuando se encontraba en una panadería La Estación en la carrera 33 con calle 29, en el barrio Olímpico, centro de Palmira.

Minutos antes del ataque, el comunicador de 57 años había terminado la emisión de su programa radial Noticias y Algo Más. El periodista camino tres cuadras hacia la panadería en donde fue atacado por los dos sicarios.

Según el Coronel Wílliam López, comandante del Distrito Especial de Palmira, Quintero no había reportado ninguna amenaza a las autoridades. Unidades del CTI de la Fiscalía y la Policía ya adelantan las investigaciones del caso.

Entretanto, Óscar Marino Ruiz, periodista de Palmira, rechazó el hecho que acabó con la vida de Quintero.

“Es muy lamentable lo que pasó en la Palmira, le estamos pidiendo a las autoridades una exhaustiva investigación porque no pueden morir más periodistas, personas que están trabajando para informar a la comunidad y no es posible que nos quiten la vida de una persona buena, conocida y tradicional en el municipio”, afirmó Ruiz.

Aunque no entregó detalles sobre los autores y causas de lo sucedido, Jaime Vargas, secretario de Gobierno de Palmira, lamentó el hecho. “Muy lamentable este hecho que trasciende los límites de la seguridad y la convivencia pacífica, consternado está el Alcalde y la comunidad por el atentado”, dijo.

‘Quintín’, como era conocido, llevaba 30 años en el periodismo radial de Palmira y en Florencia Caquetá.