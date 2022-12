Siete niños llaneros unieron sus talentos para cantarle al papa

Los llena de emoción interpretarle al pontífice una canción del género de su región, que además fue compuesta con ayuda divina.

Los pequeños músicos, con evidente devoción, asumieron el reto de cantar ‘papa Francisco, el enviado de Dios’.

La visita de Francisco, el próximo 8 de septiembre a Villavicencio, los llena de orgullo, ilusión y esperanza.

Por ser ganadores de varios concursos de música llanera, cada miembro del conjunto fue escogido para cantarle al obispo de Roma.

Hablan con desparpajo de las virtudes de los instrumentos que interpretan, como en el bajo.

"Es el que acompaña, el que le da el ‘swing’ y ese toquecito de sabor ahí”, dice Darickson Zúñiga.

La letra de la canción, según Nagzary Quevedo, su compositora, le llegó gracias a la ayuda divina.

"Con esta canción me pasó algo diferente, la puse en oración, pues no me salía la letra, tenía nervios y ansiedad…y empecé a orar", afirma.

Y esa oración le trajo la inspiración, que para esta artista dejó como resultado una de las canciones más especiales de su vida.

