Sigo siendo el alcalde: Petro pide al presidente tumbar decisión de procurador

Gustavo Petro pidió al presidente de la República, Juan Manuel Santos, tumbar la decisión del procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, de destituir e inhabilitar por 15 años al alcalde de Bogotá por el tema de las basuras.

El presidente Santos es el que tiene que decidir si avala o no la decisión del procurador. Ahora sabremos si el presidente está con la paz o con la relección", afirmó Petro.

El alcalde bogotano, que convocó a una movilización ciudadana en defensa de su mandato, sostuvo que Alejandro Ordóñez rompió la Constitución.

"¿Qué le puede decir el procurador al mundo? Que él, manipulando la norma y rompiendo la Constitución, que le ha quitado los derechos políticos y fundamentales a ejercer, a votar y a ser elegido a quien denunció el paramilitarismo, a quien denunció el cartel de la contratación", dijo Petro ante miles de seguidores reunidos en la Plaza de Bolívar.

"El procurador tiene que decirle al mundo que es el continuador de la misma lucha de quienes levantaron las motosierras eléctricas, de quienes quisieron extinguir la diferencia en Colombia", agregó.

"Nosotros somos la generación de la paz. No nos vamos a dejar arrebatar de nuevo la esperanza de la paz y de la democracia, nos quieren llevar a la violencia y no, los violentos son ellos, nosotros somos la alegría, nosotros somos la paz", afirmó Petro.

"Que lo sepan en La Habana (los negociadores del proceso de paz) lo que quieren eliminando a la Bogotá Humana es lanzar un mensaje de guerra contra lo de La Habana", afirmó.

"Hemos dado orden de a todos los funcionarios públicos del más alto nivel del Distrito a que gobiernen hasta el último momento. Sigo siendo el alcalde mayor de Bogotá hasta que decisión en firme en contrario lo quiera", aseguró Gustavo Petro.

Así mismo, recalcó que "en esa medida gobernaremos con Bogotá Humana en favor de los más humildes, en favor de la educación pública, en favor de lo que prometimos en aquella elección del 30 de octubre con firmeza y hasta el último instante". (Escuche aquí, en Blu Radio, el discurso de Petro)

De igual forma, el alcalde de Bogotá dijo: "Nosotros tenemos la frente en alto. Gobernamos con cero corrupción, desmantelamos mafias, logramos conquistas sociales, no tenemos de qué arrepentirnos. Mirar en alto, con firmeza, pero también con prudencia, ellos han sido los violentos, nosotros somos la generación de la paz".

Añadió Petro: "Los invito a que nos abracemos, a que construyamos esa gran cadena de afectos con mujeres y hombres de paz que somos para demostrar nuestras firmeza y nuestra fortaleza. Porque los violentos no pasarán, porque nosotros vamos con toda pero con calma, con firmeza, en paz, por la paz misma de Colombia, por la democracia".

Y concluyó: "Han querido golpear las posibilidades y la esperanza de la paz y de la democracia en Colombia, nosotros sabemos que estamos viviendo un momento histórico, acompáñenos en este momento histórico a la Plaza de Bolívar".





