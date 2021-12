Sigue el calvario del pasaporte: Cancillería abortó plan "haga la fila" y volvió a turnos digitales

Cientos de personas se han mostrado indignadas por el cambio realizado por la Cancillería para la solicitud del pasaporte. Durante toda la semana grandes multitudes se han ubicado frente a la oficina de la calle 53, en Bogotá, e incluso algunos han pasado la noche en el lugar porque se estaba atendiendo por orden de llegada.

La medida inició como un plan piloto, sin embargo, ante el caos y el poco distanciamiento que se puede generar, se tomó la decisión de volver a los turnos digitales.

La molestia no se hizo esperar, más allá del cambio en las reglas hay más de mil personas que están disgustadas porque pasaron la noche en el lugar, pero no serán atendidos. Además, los ciudadanos denuncian que no fueron informados sobre el cambio y que al intentar ingresar a la plataforma no le es posible agendar el trámite.

En el lugar persiste el caos, aún así se mantiene la decisión de que no se atenderá a personas que no tengan turno virtual.

Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta y canciller de Colombia, aseguró que la razón por la que no se encuentran digiturnos en este momento es porque hay 700.000 pasaportes represados y que, además, “cerca del 30% de las citas otorgadas de manera digital se perdieron porque mucha gente no asistió”.

¿Cómo solicitar el turno virtual para el pasaporte?

Debe ingresar a la página de la Cancillería ( haciendo clic aquí ) y diligenciar sus datos, allí le aparecerá la disponibilidad de citas. Tenga en cuenta que la cita debe agendarse el día anterior.

El secretario general de la Cancillería, Luis Gabriel Fernández, indicó que aún con los cambios los horarios se mantendrán desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde y diariamente se habilitarán 2.100 cupos para generar el trámite.